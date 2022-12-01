Навас не собирается завершать карьеру в сборной Коста-Рики после вылета с ЧМ-2022

Голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас высказался после поражения от Германии в третьем туре группового этапа чемпионата мира.

«Продолжу ли карьеру в сборной? Я счастлив здесь. Для меня честь представлять свою страну. Посмотрим, что произойдёт дальше, но я хорошо себя чувствую. Будем идти шаг за шагом. Я ощущаю себя на все сто», — приводит слова Наваса L'Equipe.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после вылета команды с чемпионата мира — 2022.