Сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд

Сборная Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 одержала победу над национальной командой Коста-Рики.

Матч группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершился со счётом 4:2 в пользу команды Ханс-Дитера Флика.

В составе Германии отличились Серж Гнабри (десятая минута), Кай Хаверц (73-я и 85-я) и Никлас Фюллькруг (90 + 1). У Коста-Рики мячи забили Ельцин Техеда (58-я) и Хуан Варгас (70-я).

Германия с четырьмя очками заняла третье место в турнирной таблице группы E и вылетела с турнира. Немцы второй раз подряд не вышли из группы на чемпионате мира, хотя до этого участвовали в плей-офф на 16 мундиалях подряд.

Ранее сообщалось, что Испания сыграет с Марокко в плей-офф чемпионата мира по футболу.