Болт назвал главных фаворитов плей-офф ЧМ-2022

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усейн Болт высказался о главных фаворитах плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Аргентина — моя команда. Я действительно поддерживаю сборную Аргентины. Франция, Бразилия и Аргентина являются главными претендентами на победу в турнире, но я надеюсь, что победит именно Аргентина», — цитирует Болта Eurosport.

Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 3 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Польша встретится с Францией 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Ранее болельщик Аргентины выстрелил в сына, празднуя победу сборной в матче ЧМ-2022.