Toda Pasión: болельщик Аргентины выстрелил в сына, празднуя победу сборной в матче ЧМ-2022

Болельщик сборной Аргентины выстрелил из пистолета и ранил своего восьмилетнего сына, празднуя победу национальной команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре над Польшей (2:0).

Как сообщает Toda Pasión, инцидент произошёл в аргентинском городе Санто-Томе.

Пуля попала мальчику в бедро, вызвав сильное кровотечение. Отец отвёз сына в больницу, после чего скрылся и находится в бегах.

Жизни мальчика ничто не угрожает, но его потребовалось перевести в другую больницу из-за тяжести состояния.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира, где встретится с Австралией. Матч 1/8 финала состоится 3 декабря.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не стал извиняться за то, что наступил на футболку команды Мексики на ЧМ-2022.