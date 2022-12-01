Месси не стал извиняться, что наступил на футболку сборной Мексики

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснился за фотографию, где он наступил на футболку команды Мексики на чемпионате мира в Катаре.

«Это было недоразумение. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», — сказал после матча Месси.

Напомним, что мексиканский боксёр Сауль Альварес прокомментировал фотографию с Месси, который наступил на футболку сборной Мексики. Он заявил, что футболист должен молиться Богу, чтобы боксёр его не нашёл.

Ранее Альварес извинился за угрозы в адрес Месси.