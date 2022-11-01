Скандал из-за флага Сербии, шутка Энрике и забота Рафиньи о Неймаре: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Появление в раздевалке сборной Сербии флага с картой, на которой территория страны включает Косово, возмутило представителей самопровозглашённого государства. Главный тренер Англии Гарет Саутгейт не поверил, что фанаты освистали именно его команду во время ничейного матча ЧМ с США. Рафинья заявил, что Бразилия не заслуживает такого футболиста, как Неймар. А наставник Испании Луис Энрике в шутку пригрозил форварду Феррану Торресу отстранением от сборной, если тот будет праздновать голы, положив большой палец в рот.

Фанаты освистали сборную Англии

Невнятная игра сборной Англии в матче с США привела в бешенство британских фанатов. К 75-й минуте встречи подопечные Гарета Саутгейта нанесли всего один удар в створ ворот противника — и болельщики, пришедшие на трибуны стадиона, стали недовольно свистеть, когда мяч оказывался у английских игроков. Таким же образом они встретили и финальный свисток, зафиксировавший безголевую ничью.

Несколько удивительно, что Саутгейт на послематчевой пресс-конференции не выразил никакого недовольства своими футболистами.

«Разве нас освистали? Я не уверен, было ли это направлено против нас, я не знаю, но лично я очень доволен рвением своих игроков. У нас был действительно сильный соперник, они невероятно хорошо играли в защите. Да, нам немного не хватило скорости и качества в последней трети (поля. — RT), и нам не удалось создать по-настоящему хорошие моменты, но нам пришлось показать другую свою сторону в плане устойчивости без мяча, его перехвата, хорошей защиты нашей штрафной зоны, защиты при любом количестве угловых ударов и стандартных положений», — заявил 52-летний специалист.

Спокойно отреагировал на результат встречи и капитан команды Гарри Кейн. Он заявил, что соперник отменно прессинговал, и ещё до игры англичане знали, что будет непросто.

«Мне казалось, что временами мы хорошо справлялись. Для нас ничья — не конец света, и благодаря ей у нас хорошая позиция в группе. Мы с нетерпением ждём следующую встречу. Мы знаем, что можем играть лучше, это точно. Это ничья на ЧМ, где ни одна из игр не может быть лёгкой. После первого матча люди решили, что мы будем громить каждую команду, с которой будем играть. Это не так», — подчеркнул футболист.

Между тем, в самой Англии сборная страны подверглась жёсткой критике. Так, обозреватель The Independent Мигель Дилейни написал, что команда Саутгейта, судя по всему, мечтает не о победе в чемпионате, а лишь о том, как бы не вылететь после группового этапа. А по мнению бывшего футболиста Гарри Невилла, главный тренер совершил тактическую ошибку, не выпустив на поле Трента Александра-Арнольда и Фила Фодена. Он считает, что они могли бы существенно изменить ход встречи. Не остался в стороне от обсуждения и прославленный в прошлом нападающий Гари Линекер.

«Англия плохо играла, но на чемпионате мира такое рано или поздно случается. Главный вопрос в том, может ли тренер — даже с такой талантливой командой — изменить дела к лучшему своей тактикой и заменами, когда ничего не получается», — написал третий бомбардир в истории сборной Англии.

Ван Гал продлил свою беспроигрышную серию

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Эквадора на ЧМ, и это уже 17-й матч подряд без поражений для подопечных Луи ван Гала. После того, как специалист в третий раз возглавил национальную команду в августе 2021 года, ими было одержано 12 побед, а ещё пять матчей завершились вничью.

А для самого 71-летнего тренера это уже девятый матч на мундиале в карьере — и он не проиграл ни одного. Команды под его руководством победили в шести встречах и трижды сыграли вничью (не учитывая матчи с экстра-таймами). Этот результат повторяет рекорд чемпионатов мира, который установил Витторио Поццо с Италией в период с 1934 по 1938 год — 8 побед и 1 ничья.

Впрочем, последней ничьей нидерландский специалист остался крайне недоволен. Он даже заявил, что результат не совсем справедлив, а соперник заслужил победу в этом матче.

«Мы не показали хорошей игры. Хорошо действовали без мяча, но не с ним. И эта проблема у нас уже была в первом матче. Мы проиграли все дуэли. Мы быстро теряли мяч и в целом не справились с задачей построить нашу игру. Сборная Эквадора превосходила нас. Я предупреждал, что Эквадор будет сильнее Сенегала. Мы набрали очко с соперником, который был лучше нас», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Весной стало известно, что ван Гал больше года борется с раком предстательной железы. Он долгое время скрывал свою болезнь от игроков, а на сеансы химиотерапии ездил по ночам. Специалист решил не покидать свой пост до конца чемпионата мира, но в следующем году его всё-таки сменит Рональд Куман.

Рафинья вступился за Неймара

Травма Неймара, полученная им в стартовом матче ЧМ с командой Сербии, вызвала неоднозначную реакцию в футбольном мире. Кто-то сочувствует нападающему, кто-то считает его симулянтом. А некоторые даже рады тому, что спортсмен пропустит как минимум одну игру. Такая позиция возмутила его партнёра по команде Рафинью. В своей соцсети он опубликовал репост записи, в которой говорится о недоброжелательном отношении фанатов к игроку.

«Аргентинские фанаты боготворят Месси. Португальцы относятся к Роналду, как к королю. А бразильские болельщики ждут, когда Неймару сломают ногу. Как это ни печально, но самая большая ошибка в карьере Неймара — то, что он родился бразильцем. Эта страна не заслуживает его таланта и его футбола», — цитирует публикацию Globo.

Сам форвард ПСЖ, напротив, заявил, что испытывает гордость и любовь, надевая футболку национальной команды.

«Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия», — подчеркнул Неймар.

Также футболист признался, что ничего в жизни ему не давалось легко, а для достижения целей приходилось тяжело трудиться. А теперь он столкнулся с одним из сложнейших моментов в своей карьере — и вновь на чемпионате мира. Как известно, на домашнем мундиале 2014 года он травмировался в четвертьфинале и не смог помочь команде в следующем раунде. Бразилия тогда уступила Германии с сокрушительным счётом 1:7.

«У меня травма, да, это раздражает, это чертовски больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю всё возможное, чтобы помочь своей стране, товарищам по команде и себе», — написал спортсмен в соцсети.

Тренер Испании подшутил над бойфрендом дочери

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике с юмором отреагировал на вопрос о нападающем команды Ферране Торресе.

«Что бы я сделал, если увидел, как Торрес празднует гол, держа большой палец во рту, как ребёнок? Я бы заменил его в тот же самый момент, отправил на трибуны, и больше он ни разу не ступил бы на футбольное поле», — приводит слова Энрике «Чемпионат».

Такое празднование гола обычно используется футболистами, чтобы публично объявить о беременности жены или девушки. Торрес встречается с дочерью Энрике — Сирой. Долгое время пара боялась рассказывать о своих чувствах друг к другу. Об их отношениях стало известно только летом прошлого года после Евро-2020. Однако тренер, узнав о романе своей дочери с игроком сборной, отреагировал положительно.

Флаг Сербии в раздевалке вызвал вопросы

Неожиданный скандал вызвали фотографии из раздевалки сборной Сербии накануне стартового матча ЧМ с Бразилией. На них оказался флаг Сербии, где изображена территория государства, включающая Косово. Также на полотнище нанесена надпись «Не сдаваться!».

В Косове возмутились этому факту, и местная федерация футбола выпустила специальное заявление, в котором потребовала наказать сербов. Они назвали этот поступок шовинистическим, и подчеркнули, что ему не место на спортивных мероприятиях.

«Неприемлемо, что это замалчивается. Мы настоятельно требуем, чтобы ФИФА строго применяла свои правила и наказала Федерацию футбола Сербии за этот агрессивный акт, противоречащий ценностям, которые передаёт футбол», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Министр спорта Косова Хайрулла Чеку, в свою очередь, напомнил, что государство является полноправным членом ФИФА и УЕФА.

«Мы ожидаем от ФИФА конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки Сербии, которые демонстрируют ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косову, используя для этого чемпионат мира по футболу», — написал он в Twitter.