Косово просит ФИФА наказать Сербию за флаг в раздевалке на ЧМ-2022

Косоварская федерация футбола потребовала у Международной федерации футбола (ФИФА) наказать сборную Сербии за флаг страны в раздевалке на чемпионате мира 2022 года в Катаре, на котором изображена территория государства, включающая Косово.

«Такому агрессивному акту не место на международном футбольном соревновании. Неприемлемо, что замалчивается. Мы требуем, чтобы ФИФА применила санкции в отношении Федерации футбола Сербии за этот акт, который противоречит ценностям футбола», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Косова.

Также инцидент прокомментировал министр спорта Косова.

«Учитывая, что Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА, мы ожидаем от организаций конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки сербской сборной, которые демонстрируют ненавистное отношение к Косово, используя для этого чемпионат мира по футболу», — написал министр на свой странице в Twitter.

На флаге сборной Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также была надпись: «Капитуляции не будет».

Ранее сообщалось, что дубль нападающего Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022.