Ван Гал заявил, что Эквадор превосходил Нидерланды в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Сборная Эквадора превосходила нас. Я предупреждал, что они будут сильнее Сенегала. Мы набрали очко с соперником, который был лучше нас», — приводит слова ван Гала Ole.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:1.

Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором местах соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от матча с Эквадором.