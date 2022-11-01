Ван Дейк: думаю, что Эквадор был активнее в полузащите, где мы легко теряли мяч

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Эквадора.

«Я думаю, что они были активнее в полузащите, где мы легко теряли мяч. Они были немного агрессивнее... Но мы всё равно добились результата, это важно», — цитирует ван Дейка Voetbal International.

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группы А (1:1). На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Френки Де Йонг был признан лучшим игроком матча Нидерланды — Эквадор на ЧМ-2022.