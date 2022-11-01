Де Йонг признан лучшим игроком матча Нидерланды — Эквадор на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Эквадора.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» и завершилась со счётом 1:1.

25-летний нидерландец отыграл всю игру и не отметился результативными действиями.

Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Валенсия возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022 в Катаре.