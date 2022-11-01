Нападающий Эквадора Валенсия возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия сравнял счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Нидерландов.

33-летний эквадорец забил мяч на 49-й минуте встречи и с тремя голами возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира.

Счёт в матче стал ничейным — 1:1.

Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Ранее нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счёт в матче ЧМ-2022 в Катаре с командой Эквадора.