Нападающий Нидерландов Гакпо открыл счёт в матче с Эквадором на ЧМ-2022

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Эквадора.

23-летний нидерландец забил мяч на шестой минуте встречи.

Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу сборной Нидерландов.

Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Ранее сообщалось, что сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.