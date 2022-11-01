Катар — первая страна-хозяйка в истории ЧМ, чья сборная проиграла два матча на групповом этапе

Сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.

Во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года Катар потерпел поражение от Сенегала со счётом 1:3.

В игре первого тура катарские футболисты уступили команде Эквадора — 0:2.

Ранее сообщалось, что Катар забил первый в истории мяч на чемпионатах мира по футболу.