Союзный договор: почему Англия не сыграла с США с позиции силы и оберегала ничью на ЧМ по футболу

Сборные Англии и США не смогли выявить победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча на стадионе «Аль-Байт» завершилась нулевой ничьей, а соперники на двоих нанесли лишь четыре удара в створ. При этом во втором тайме подопечные Гарета Саутгейта почти не угрожали сопернику и отдали ему инициативу. Ближе всех к тому, чтобы отличиться, были Гарри Кейн и Кристиан Пулишич, но удар первого из пределов штрафной успели заблокировать, а выстрел второго приняла на себя перекладина.

В преддверии второго матча группового этапа чемпионата мира по футболу перед подопечными Гарета Саутгейта стояла простая и понятная задача — гарантировать себе путёвку в плей-офф. Разгромная победа над Ираном позволила англичанам возглавить квартет B, а ошибки прямых конкурентов — оказаться в шаге от выхода в 1/8 финала. Для этого им было достаточно взять верх над амбициозной и талантливой, но очень неопытной сборной США. Именно этого компонента тем не хватило в противостоянии с Уэльсом, когда они упустили три очка за восемь минут до окончания основного времени.

На этот раз американцы и вовсе считались явными андердогами. Увеличить их шансы на успех вряд ли могло даже возможное отсутствие Гарри Кейна, получившего повреждение в первом туре. Но, как заверил перед игрой наставник «трёх львов», форвард «Тоттенхэма» избежал серьёзной травмы и был готов выйти на поле стадиона «Аль-Байт» с первых минут. В итоге тот действительно оказался в старте, а Саутгейт не произвёл ни одной рокировки в сравнении с предыдущей встречей. В отличие от Грегга Берхалтера, который предпочёл Хаджи Райта из «Антальяспора» Джошуа Сардженту из «Норвича».

Любопытно, что именно Райт стал автором первого удара по воротам Джордана Пикфорда. И, как оказалось впоследствии, именно с этого момента американцы начали понемногу перехватывать инициативу. Начало тайма осталось за англичанами: Букайо Сака раз за разом прорывался через правый фланг, а Кейн мог отличиться дважды. Но сначала защитники заблокировали его выстрел из пределов штрафной, а затем помешали ему пробить ножницами в стиле Ришарлисона. Но после 20-й минуты атака «трёх львов» заглохла. Защитники номинальных гостей Энтони Робинсон и Тим Рим плотно перекрыли движение по своей бровке, а на противоположной Рахим Стерлинг и Люк Шоу были не так активны. Не помогали даже смещения туда вездесущих Мэйсона Маунта и Джуда Беллингема.

И в это же время сами американцы стали всё чаще показывать зубы. Опасно пробил Уэстон Маккенни, удивил и правоногий Кристиан Пулишич, что есть сил зарядивший с левой в каркас ворот. И к 41-й минуте звёздно-полосатые не просто выглядели лучше, но и лидировали по показателю ожидаемых голов. Подопечные Берхалтера наработали на 0,43 x G, в то время как их соперники застопорились на отметке 0,16. Но в концовке тайма Сака и Маунт всё же смогли создать проблемы Мэтту Тёрнеру и немного выровнять положение.

Казалось, пара ярких эпизодов заставит Англию оживиться и с позиции силы начать второй тайм, но этого не произошло. По действиям «трёх львов» складывалось впечатление, что ничья их абсолютно устраивает, а на память приходило их противостояние с Шотландией на Евро-2020. Тогда подопечные Саутгейта тоже не изъявляли никакого желания бороться за три очка и практически не шли вперёд. Но если их соседи сами не могли ничего придумать в нападении, то американцы были гораздо более боевиты и изобретательны. Здорово смотрелся Тимоти Веа, а всё тот же Пулишич постоянно угрожал воротам. И его настрой был объясним. Вингер «Челси» пытался качественно выделяться на фоне своих партнёров по АПЛ и зондировать почву для возвращения в основу «синих».

Англичанам было необходимо что-то менять. Это почувствовал и Саутгейт, выпустивший на поле креативного Джека Грилиша и работоспособного Джордана Хендерсона. Но оказало ли это серьёзное влияние на ход встречи? В последние годы британцы приучили, что для них лучше пенни в руках, чем погоня за длинным фунтом. Поэтому последние 20 минут они провели примерно в таком же стиле. До конца основного времени запомнилось разве что подобие удара в исполнении Маркуса Рашфорда, но назвать его опасным язык не поворачивается.

Последнюю возможность спасти мундиаль от очередной, уже пятой нулевой ничьей мог всё тот же Кейн, но после подачи Шоу со штрафного он отправил мяч на трибуны. А уже спустя минуту главный арбитр Хесус Валенсуэла дал свисток. Англия и США не выявили победителя, а вопрос относительно участников плей-офф остался открытым. Перед заключительным туром шанс пробиться в плей-офф сохраняют все четыре сборные группы B.