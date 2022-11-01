Англия и США объявили составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Англии и США на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

С первых минут у Англии выйдут Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн.

В стартовый состав США попали Тёрнер, Робинсон, Рим, Циммерман, Дест, Адамс, Мусах, Маккенни, Веа, Райт, Пулишич.

Встреча состоится 25 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022.