Гол Валенсии спас Эквадор от поражения в матче с Нидерландами на ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:1.

На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Таким образом, Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Валенсия возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022 в Катаре.