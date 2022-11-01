Гол Валенсии спас Эквадор от поражения в матче с Нидерландами на ЧМ-2022
Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:1.
На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.
Таким образом, Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что Валенсия возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022 в Катаре.