Англия сыграла вничью с США в матче ЧМ-2022

Сборная Англии сыграла вничью с национальной командой США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

Игра второго тура группы B на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0.

Главным судьёй встречи был Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что футболист США Уэстон Маккени вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией на ЧМ-2022.