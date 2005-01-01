Игрок США Маккени вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией на ЧМ-2022
Сборная Англии проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой США.
На 38-й минуте матча Уэстон Маккени должен был ввести мяч из аута. Перед этим он подошёл к сидящему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки об его манишку. Фотограф воспринял эту ситуацию с улыбкой.
Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На данный момент счёт 0:0.
Главный судья встречи — Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче ЧМ-2022.