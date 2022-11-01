Первое удаление, фееричная концовка и грубейшая ошибка: как Иран и Сенегал добились побед над Уэльсом и Катаром на ЧМ

Сборные Ирана и Сенегала добились успеха в матчах второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Подопечные Карлуша Кейруша воспользовались удалением голкипера валлийцев Уэйна Хеннесси и вырвали победу над Уэльсом в компенсированное ко второму тайму время. Главным героем встречи стал защитник Роузбеш Чешми, неотразимо пробивший из-за пределов штрафной. В свою очередь, команда Катара пыталась реабилитироваться за поражение от Эквадора, но делала это не слишком убедительно. Первый удар по воротам сенегальцев был нанесён лишь на 63-й минуте. К этому времени хозяева уже уступали со счётом 0:2, причём открыть счёт сопернику помогла грубейшая ошибка Буалема Хухи.

Чудо от Чешми и Резаяна

В стартовом матче игрового дня в группе B сошлись команды, по-разному проявившие себя в первом туре. Если Уэльс разошёлся миром с США, то Иран потерпел разгромное поражение от Англии, после которого было легко опустить руки. Карлуш Кейруш сделал из неудачи серьёзные выводы и произвёл сразу четыре перестановки в составе. В частности, нашлось место в основе бывшему нападающему «Ростова», «Рубина» и «Зенита» Сердару Азмуну, который составил дуэт с Мехди Тареми. Также португальский специалист отказался от схемы с тремя центральными защитниками.

Роберт Пейдж, напротив, не стал почти ничего менять. Разве что место неудачно сыгравшего с американцами Дэниела Джеймса на острие занял Киффер Мур. Остался на скамейке и восстановившийся от травмы Джо Аллен.

В первом тайме Иран действовал на удивление зрелищно. Если во встрече с Англией команда в атаке не показала практически ничего, то в противостоянии с Уэльсом серьёзно прибавила. С появлением впереди скоростного Азмуна она получила возможность проводить быстрые атаки. Сердар вместе с Тареми и Али Голизаде раз за разом проникали сквозь опорную зону и убегали от неповоротливых защитников.

На 16-й минуте подопечным Кейруша даже удалось забить. Азмун и Голизаде после грубейшего обреза Коннора Робертса в несколько стенок прошли всю оборону, и последний отправил мяч уже в почти пустые ворота. Однако судья отменил гол из-за явного положения вне игры.

Валлийцы же, как и во встрече с США, до перерыва смотрелись не лучшим образом. Они делали ставку исключительно на подачи с флангов и стандартные положения и чаще всего атаковали по правому краю, где действовал Робертс. После его прострела Мур мог забивать в самом дебюте, но из убойной позиции попал во вратаря. Больше британцы не создали ничего, незаметен был даже Гарет Бэйл.

Во второй половине встречи ход игры не сильно изменился. Иранцы продолжали проводить быстрые атаки и создавали моменты. Не успели футболисты вернуться на поле, как они упустили два шанса подряд. Сначала Азмун убежал от защитника и пробил в ближнюю штангу. Затем Голизаде из-за пределов штрафной закрутил мяч в другую стойку, а Азмун на добивании попал в Уэйна Хеннесси.

Однако на активности команды сказалась травма Сердара. Он ещё в первом тайме прибегал к помощи врачей, а после перерыва лишь усугубил повреждение, которое залечил перед самым мундиалем. Даже хромая, нападающий оставался на поле, но всё же был вынужден уступить место Кариму Ансарифарду.

У Уэльса же не получалось абсолютно ничего. Британцы, хотя и владели мячом 62% времени, почти не угрожали чужим воротам. Во второй половине они нанесли лишь один неточный удар — незадолго до финального свистка. Не работали даже фирменные подачи на высокого Мура. Не сильно помогли и тренерские рокировки, в том числе выход Аллена. Только Дэниел Джеймс добавил активности на левый фланг.

В довершение всех бед подопечные Роберта Пейджа остались в меньшинстве. На 86-й минуте Хеннесси вылетел за пределы штрафной, пытаясь остановить проход Тареми, и откровенно сбил его с ног. Судья Марио Эскобар поначалу обошёлся жёлтой карточкой, посчитав, что пострадавшего не лишили явной возможности забить. Но, посмотрев повтор, он показал нарушителю красную, которая стала первой на ЧМ. Также он стал лишь третьим удалённым голкипером в истории первенств планеты после Джанлуки Пальюки и Итумеленга Куне.

Тем не менее казалось, что Уэльс удержит ничейный счёт, да и соперников начали покидать силы. Но судья добавил девять минут, и на последней из них «принцы Персии» вырвали заслуженную победу. Причём голом отметился вышедший незадолго до этого на замену Роузбеш Чешми. Полузащитник нанёс идеальный удар в дальний угол из-за пределов штрафной, воспользовавшись неудачным выносом оппонента. На этом иранцы не остановились и успели провести ещё одну результативную атаку, которую завершил Рамин Резаян.

Так коллектив Кейруша набрал важнейшие три очка и теперь имеет вполне реальные шансы на выход в плей-офф. Всё решится в матче заключительного тура с командой США.

Невероятные сейвы Менди

Выступление сборной Катара стало одним из главных разочарований первого тура группового этапа. Хозяева готовились к домашнему турниру на протяжении нескольких лет, но безоговорочно уступили Эквадору, продемонстрировав футбол не самого высокого уровня. Поэтому им было необходимо реабилитироваться перед поклонниками во встрече с Сенегалом, тем более что второе поражение перечёркивало их шансы на продолжение борьбы.

Африканцы, напротив, неплохо смотрелись в противостоянии с Нидерландами и едва не отобрали у них очки. Однако из-за травмы они лишились ключевого опорника Шейку Куйяте, место которого занял Идрисса Гейе. Также не вышел на поле основной защитник Пап Сиссе, чью позицию в центре обороны вынужденно закрыл юный Исмаил Якобс.

Однако большого прогресса в игре катарцев не наблюдалось. В первом тайме они владели мячом 41% времени, сделав ставку на контратаки, и нанесли всего два удара — увы, неточных. В их исполнении запомнился только один — крайне спорный — эпизод. Незадолго до перерыва, когда на табло ещё горели нули, Акрам Афиф здорово ворвался в штрафную и грамотно поставил корпус Крепену Дьятта. Казалось, нарушение правил явное, но судья Антонио Лаос не зафиксировал фол. Коллеги на VAR к неудовольствию хозяев согласились с решением испанца.

В остальном подопечные Феликса Баса Санчеса вынуждены были обороняться. До поры они справлялись с этой задачей и успевали перекрывать все свободные зоны возле собственной штрафной. Голкиперу хозяев Мешалю Баршиму, брату олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Мутаза Эссы Баршима, пришлось лишь пару раз вступить в игру.

Постепенно в действиях катарцев становилось всё больше нервозности. В паре эпизодов вратарь с партнёрами не понимали друг друга и едва не допускали грубые ошибки. Неудивительно, что на 41-й минуте всё-таки случился «привоз». Буалем Хухи, пытаясь вынести мяч из штрафной, не попал по нему, и тот отскочил прямо к одинокому Булайе Диа, которому не составило труда поразить ближний угол.

Неудачно для хозяев начался и второй тайм. Вернувшись из раздевалки, их соперники моментально заработали угловой и удвоили преимущество в счёте. Фамара Дьедиу после подачи партнёра нанёс красивый удар головой в дальний угол без шансов для Баршима.

Лишь пропустив второй мяч, катарцы, наконец, сбросили с себя бремя ответственности и заиграли активнее и смелее. Теперь они не просто пытались поймать оппонента на ошибках, а проводили красивые атаки по флангам. В их действиях чувствовалась спортивная злость и желание проявить себя.

У ворот Эдуарда Менди даже стали возникать моменты, однако он был непробиваем на последнем рубеже. После выстрела Альмоеза Али в ближний угол голкипер перевёл мяч на угловой. Но настоящее чудо он сотворил спустя несколько минут, когда невероятным образом парировал выстрел в упор Исмаиля Мохаммеда. К слову, данный удар в створ оказался первым для сборной на мундиале.

Однако давление всё же дало свои плоды. Сработали и замены от тренерского штаба. Едва появившийся на поле Мохаммед Мунтари на 78-й минуте идеально замкнул подачу Исмаиля с правого фланга.

На то, чтобы спастись, у хозяев оставалось достаточно времени, и они были настроены биться до последнего. К сожалению, интрига в Дохе умерла довольно быстро. Сенегальцы провели разящую контратаку, которую точным ударом завершил Бамба Дьенг. Подопечные Алиу Сиссе одержали важную победу и продолжают борьбу за выход из группы. А вот катарцы практически потеряли шансы на попадание в плей-офф.