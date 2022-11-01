Катар потерпел второе поражение на домашнем ЧМ, уступив Сенегалу

Сборная Катара потерпела поражение от команды Сенегала в матче второго тура чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1.

В составе команды Сенегала забитыми мячами отметились нападающие Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг.

У сборной Катара единственный гол на счету форварда Мохаммеда Мунтари.

Таким образом, Сенегал набрал три очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы A. Катар с нулём очков остался на последней, четвёртой, строчке.

Также в группе А выступают Нидерланды и Эквадор, которые сыграют между собой сегодня, 25 ноября. Начало — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Катар забил первый в истории мяч на ЧМ в матче с Сенегалом.