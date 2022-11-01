Слёзы Неймара, бутсы Ондуа с российским флагом и секрет победы Саудовской Аравии: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Неймар прятал слёзы, натянув на голову футболку, после получения травмы в стартовом матче чемпионата мира. Дальнейшее участие бразильского форварда в турнире пока находится под вопросом. В сборной Саудовской Аравии раскрыли секрет, что говорил главный тренер Эрве Ренар в перерыве исторического матча с Аргентиной. Полузащитник Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что без опасений выходил на поле в бутсах с изображением российского флага. Между тем, двукратного чемпиона мира Роналдо изолировали в гостиничном номере из-за положительного теста на коронавирус.

На ЧМ не забывают о России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на замену в матче со Швейцарией и стал единственным футболистом с российским паспортом, который принимает участие в ЧМ-2022. Футболист родился в Африке, но детство провёл в России, так как его отец работал в посольстве. Гаэль воспитывался в школе «Локомотива», играл за молодёжку ЦСКА, а в РПЛ выступал за «Анжи». Нынешний сезон он проводит в немецком «Ганновере».

В преддверии турнира Ондуа подчёркивал, что едет в Катар представлять не только Камерун, но и свою вторую родину — Россию. Спортсмен не обманул и вышел на поле в бутсах с изображением российского флага. А по окончании матча он подчеркнул, что не опасается из-за этого никаких санкций со стороны футбольных чиновников.

«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия — это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Я чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия — мой родной дом. От этого я никогда не откажусь», — цитирует Ондуа «Чемпионат».

Организаторы турнира также отдают дань русской культуре. Так, перед игрой между сборными Уругвая и Южной Кореи катарский оркестр исполнил песню «Катюша». Болельщики обеих сборных, находившиеся в это время рядом со стадионом «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне, встретили музыку овациями, танцевали и даже старались подпевать.

Не забывают о России и сербские фанаты. Многие из них пришли на матч своей команды с Бразилией в форме российской сборной и надели шарфы с изображениями гербов обеих стран. Они также скандировали: «Русские и сербы — братья навек».

Прилетела в Катар и многочисленная группа отечественных журналистов. Причём один из них, Тимур Журавель, поставил себе амбициозную цель — посетить все 64 матча этого чемпионата мира и попасть в книгу рекордов Гиннесса. На пути к этому достижению за него играет высокая компактность арен на турнире в Катаре — в среднем расстояние между стадионами можно преодолеть за 20—30 минут на машине, кроме арена «Эль-Байт», который находится в отдалении от остальных.

Самая большая сложность в рамках этого челленджа может возникнуть во время третьего тура, когда матчи будут начинаться одновременно. По словам журналиста, чтобы везде успеть, он планирует уходить с одного стадиона на 30-й минуте и к началу второго тайма появляться на параллельной игре.

«Ни на одном чемпионате мира у меня не было возможности посетить все матчи. Наша работа крута тем, что надо цеплять в ней уникальности. Мне кажется, это крутой вызов и впечатления на всю жизнь», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».

Мужество и слёзы Неймара

Форвард сборной Бразилии Неймар получил растяжение правого голеностопа в матче с Сербией (2:0) после подката Николы Миленковича. Футболист провёл на поле ещё 11 минут после столкновения и попросил замену лишь когда понял, что с трудом наступает на ногу. Пока медики осматривали его и прикладывали лёд, нападающий сидел с натянутой на голову футболкой. В сети предположили, что таким образом он пытался скрыть свои слёзы.

По словам врача команды Родриго Ласмара, футболисту необходимо провести МРТ-обследование, чтобы установить серьёзность травмы. Но главный тренер селесао Тите уже выразил уверенность, что Неймар непременно ещё сыграет во время этого чемпионата мира. Он отметил, что футболист проявил небывалое мужество и остался на поле после получения повреждения, так как очень хотел помочь команде.

При этом, как подсчитали после игры футбольные аналитики, сербы девять раз нарушили правила против бразильского нападающего. Это рекордный показатель за весь первый тур группового этапа ЧМ. На втором месте — испанец Гави, на котором игроки Коста-Рики сфолили пять раз.

Сам Неймар после матча не стал комментировать своё состояние. «Тяжёлая игра, но важно было победить. Поздравляю команду, первый шаг сделан... Осталось ещё шесть», — написал форвард на своей странице в соцсети.

Секрет победы Саудовской Аравии

Пресс-служба сборной Саудовской Аравии опубликовала в Twitter видеоролик, посвящённый матчу первого тура группового этапа ЧМ. В нём приводится речь главного тренера Эрве Ренара в перерыве встречи, когда саудиты уступали Аргентине 0:1. Французский специалист был невероятно эмоционален. Он раскритиковал игроков за беззубую игру, в особенности при взаимодействии с главной звездой соперника — Лионелем Месси.

«Он получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите ещё телефоны и сфотографируйтесь с ним! Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!» — восклицал Ренар.

Видимо, экспрессия тренера произвела должный эффект, ведь во втором тайме его команда вырвала у аргентинцев историческую победу со счётом 2:1.

Спорт вне политики

А вот наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш, по видимому, устал от вопросов о политической обстановке и протестах в стране. Когда его в очередной раз спросили об этом на пресс-конференции, португалец вспылил.

«Почему бы вам не спросить у других тренеров? Почему бы вам не спросить у Саутгейта: «А что вы думаете по поводу Англии, США и Афганистана?» Я разговариваю с вами. Прошу не отказывать мне в удовольствии в этом. Считаете ли вы справедливым задавать также другим тренерам другие вопросы?» — поинтересовался Кейруш.

Прокомментировать происходящее в Иране попросили и нападающего команды Мехди Тареми, который также не стал пускаться в пространные рассуждения.

«Не хочу обсуждать политические вопросы, но из уважения к вам отвечу короткой фразой: нет, на нас не оказывается никакого давления», — подчеркнул футболист.

Фернандеш попросил сильнее критиковать Роналду

Криштиану Роналду не привыкать оказываться в эпицентре критики. Очередная волна обрушилась на него после откровенного интервью Пирсу Моргану о «Манчестер Юнайтед», которое привело к разрыву контракта между игроком и клубом. Однако это не помешало форварду на высоком уровне провести стартовый матч ЧМ и стать его лучшим игроком. А по мнению хавбека португальцев Бруну Фернандеша, это произошло даже не вопреки, а благодаря многочисленным обсуждениям.

«Думаю, что ему нравится работать под напором всеобщей критики, так что молю вас: продолжайте, ведь в таких условиях он выкладывается на максимум», — заявил футболист.

Также он вновь опроверг слухи о собственном конфликте с Роналду из-за ситуации с МЮ.

«Играть с ним в сборной и в одном клубе — это мечта, ставшая реальностью, нечто восхитительное. Я по-прежнему с ним в сборной и для меня главное, чтобы Португалия выложилась на турнире на все сто, ведь тогда будем счастливы и мы с Криштиану, и все в Португалии будут радоваться за нас», — подчеркнул Фернандеш.

В матче с Ганой Роналду отличился с пенальти и стал первым игроком в истории, который забивал на пяти чемпионатах мира.

«Я горжусь этим, и очень рад за команду, что мы добились хорошего результата. Очень важная победа. Известно, что первый матч критически важен», — признался футболист.

Интересно, что игрок сборной Ганы Осман Букари, который забил мяч в ворота Португалии, отпраздновал гол в стиле Роналду — высоко выпрыгнув вверх с поднятыми руками. Фанаты усмотрели в этом жесте попытку поддеть именитого противника, который к тому моменту уже был заменён. Однако сам футболист поспешил заявить, что не имел в виду ничего плохого.

«Я заметил, что моё празднование вызвало обсуждения, в которых утверждалось, что я проявил неуважение к Роналду. Это неправда. Моё воспитание не позволяет мне проявлять неуважение к старшим, не говоря уже о моих кумирах. Спасибо за вашу поддержку, и давайте сосредоточимся на нашей следующей игре», — приводит слова Букари «Чемпионат».

Роналдо изолировали с коронавирусом

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом, после чего ему пришлось изолироваться в гостиничном номере в Катаре. Бывший спортсмен рассказал, что у него лишь лёгкие симптомы гриппа, которые появились в среду ночью и утром в четверг.

«Я прошёл тест на COVID-19, чтобы развеять сомнения, и он дал положительный результат. Следующие пять дней я буду изолирован в гостиничном номере. Всё хорошо», — сообщил Роналдо, который вынужден был пропустить стартовую игру сборной с сербами.

Между тем, бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста опубликовал в соцсетях неоднозначное высказывание в адрес национальной команды, в котором вспомнил времена выступления «зубастика».

«Сборную Бразилии уважали, когда они были связаны с поставками наркотиков и спали с трансвеститами, как Роналд (орфография сохранена. — RT) в 2006-м или 2002-м. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи. Им не выиграть чемпионат мира — извините. Верните старые времена», — цитирует Косту «Чемпионат».

Звёздные двойники

Болельщики обнаружили сразу двух «двойников» известных личностей на чемпионате мира в Катаре. Так, в составе сборной Камеруна играет Брайан Мбемо, который как две капли воды похож на звезду НБА Леброна Джеймса. «Так вот почему Леброн пропустил последние пять матчей», — шутят любители спорта в соцсетях.

На многочисленные обсуждения отреагировал и сам 37-летний баскетболист.

«Ну да, мне надо делать работу и в других местах тоже», – написал Джеймс в соцсети.

А ещё раньше фанаты заметили сходство между главным тренером сборной Сенегала Алиу Сиссе и американским рэпером Снуп Догом, после чего по сети широко разошёлся коллаж из их фотографий с одинакового ракурса. Сам исполнитель сделал репост одной из таких записей, добавив эмодзи с изображением футбольного мяча.