Фернандеш — критикам Роналду: мы видим лучшую версию Криштиану, когда вы его ругаете

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отметил реакцию Криштиану Роналду на критику.

«Думаю, ему нравится работать в условиях, когда все его критикуют, так что я молю вас всех: продолжайте. Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете», — цитирует Фернандеша ESPN.

Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага. 21 ноября стало известно, что у 37-летнего футболиста нет конфликта с Фернандешем.

Ранее Фернандеш ответил на вопрос о том, общался ли он с Роналду по поводу разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед».