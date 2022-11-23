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Фернандеш заявил, что не общался с Роналду по поводу разрыва контракта с МЮ

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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил на вопрос о том, общался ли он с соотечественником и партнёром по национальной команде нападающим Криштиану Роналду по поводу разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед».
Фернандеш заявил, что не общался с Роналду по поводу разрыва контракта с МЮ
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«Нет, мы не общались по ситуации прекращения контракта с «Манчестер Юнайтед». Это личное решение Криштиану и его семьи. Наша цель сейчас — хорошее выступление на чемпионате мира. Мы полностью сосредоточены на предстоящей игре со сборной Ганы», — приводит слова Фернандеша «Матч ТВ».

Полузащитник заявил, что не чувствует себя некомфортно из‑за ситуации с Роналду.

«Играть с Роналду в одной команде — это привилегия и мечта. Мы должны уважать его решение. У Криштиану была очень яркая карьера в «Манчестер Юнайтед», однако всё рано или поздно заканчивается. В то же время есть такие моменты, когда футболист должен уделять большое внимание своим близким, родным и семье», — сказал он.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Роналду 242 млн евро за два года.

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