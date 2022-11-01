Ондуа: дебют на чемпионате мира в Катаре буду вспоминать всю жизнь

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился эмоциями от дебюта на чемпионате мира по футболу.

«Дебют на чемпионате мира в Катаре буду вспоминать всю жизнь. К сожалению, сборная Камеруна проиграла, но это лишь повод провести ближайшие дни ещё более собранно и качественно. Мундиаль для нас только начинается», — написал Ондуа в своём Telegram‑канале.

Полузащитник поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Знаю, что некоторые болели за меня персонально на стадионе, также читал добрые слова от Валерия Кузьмича Непомнящего. Это дорого стоит!» — написал он.

24 ноября сборная Камеруна потерпела поражение от команды Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счетом 0:1. Ондуа, имеющий российское гражданство, вышел на замену на 68‑й минуте. Полузащитник сыграл в бутсах с изображением российского флага.

Ранее Ондуа обратился к россиянам перед первым матчем на ЧМ-2022 в Катаре.