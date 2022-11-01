Ондуа обратился к россиянам перед первым матчем на ЧМ-2022

Имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа обратился к болельщикам и российским футболистам перед своим первым матчем на чемпионате мира в Катаре.

«Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было. Я чувствую эту поддержку даже издалека», — цитирует Ондуа «РБ Спорт».

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

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