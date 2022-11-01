Раскрыт смысл фотографии Месси и Роналду за шахматной доской

Менеджер по связям с общественностью Louis Vuitton Юэн Лоусон объяснила смысл фотосессии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Эксперт по шахматам Брюс Пандольфини присутствовал во время фотосессии, чтобы убедиться, что положение фигур было таким, чтобы ни Роналду, ни Месси не могли победить», — написала Лоусон.

Футболисты приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton. На фотографии они играют в шахматы.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по забитым мячам на чемпионатах мира.