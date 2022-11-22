Появилось видео с мотивационной речью тренера Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар выдал мотивационную речь в перерыве матча первого тура с командой Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Что мы делаем здесь? Это прессинг? Вы просто стоите на месте! Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите ещё телефоны и сфотографируйтесь с ним!» — сказал Ренар.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Ранее король Саудовской Аравии объявил 23 ноября выходным днём в честь победы над Аргентиной на ЧМ-2022.