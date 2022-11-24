Globo Esporte: Неймар получил травму голеностопа в матче со сборной Сербии

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.

Форвард повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича, сообщает Globo Esporte.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над командой Сербии.