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Винисиус — о победе Бразилии над Сербией: это не было похоже на чемпионат мира

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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я очень счастлив. Не думал, что у нас получится такой хороший матч. Это не было похоже на чемпионат мира. Было похоже просто на очередную игру», — приводит слова Винисиуса AS.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Бразилии дубль оформил нападающий Ришарлисон.

Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее Швейцария победила Камерун в матче ЧМ-2022 в Катаре.

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