Неймар прокомментировал победу Бразилии над Сербией на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар отреагировал на победу своей команды над Сербией в первом туре чемпионата мира в Катаре.

«Тяжёлая игра, но важно было победить. Поздравляю команду, первый шаг сделан... шесть осталось», — написал Неймар в соцсетях.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Бразилец повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича и вынужденно покинул поле.

Ранее сообщалось, что на Неймаре сфолили больше всех в первом туре ЧМ-2022.