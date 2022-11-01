Неймар прокомментировал победу Бразилии над Сербией на ЧМ-2022
Нападающий сборной Бразилии Неймар отреагировал на победу своей команды над Сербией в первом туре чемпионата мира в Катаре.
«Тяжёлая игра, но важно было победить. Поздравляю команду, первый шаг сделан... шесть осталось», — написал Неймар в соцсетях.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.
Бразилец повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича и вынужденно покинул поле.
Ранее сообщалось, что на Неймаре сфолили больше всех в первом туре ЧМ-2022.