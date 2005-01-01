На Неймаре сфолили больше всех в первом туре ЧМ-2022

На нападающем сборной Бразилии Неймаре в первом туре чемпионата мира фолили наибольшее количество раз.

На старте турнира команда Бразилии встречалась с Сербией. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Игроки сборной Сербии совершили на Неймаре девять нарушений.

Бразилец повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича и вынужденно покинул поле.

Ранее Тите заявил, что Неймар продолжит участие в ЧМ-2022.