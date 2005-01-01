Тите верит, что Неймар продолжит участие в ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о состоянии нападающего Неймара после матча первого тура с командой Сербии на чемпионате мира в Катаре.

«Мы убеждены, что Неймар продолжит играть на чемпионате мира!» — сказал Тите на пресс-конференции.

Форвард повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича. Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Тите.

Ранее капитан сборной Бразилии упрекнул главного тренера Сербии в неуважении.