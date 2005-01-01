Капитан сборной Бразилии упрекнул главного тренера Сербии в неуважении

Капитан сборной Бразилии Тьяго Силва отреагировал на слова главного тренера команды Сербии Драгана Стойковича перед очным матчем на чемпионате мира в Катаре.

«Их тренер сказал перед матчем: «Вы будете играть с четырьмя нападающими, а сзади есть кто-нибудь?» Так вот, это — неуважение. Мы не просим никого бояться нас, но дайте немного уважения!» — сказал Силва после матча.

Встреча между командами проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Роналдо заявил, что заболел коронавирусом и находится в изоляции в гостинице Катара.