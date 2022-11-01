Саутгейт отреагировал на свист в адрес сборной Англии в матче ЧМ-2022 с США

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на свист в адрес команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с США.

«Я не уверен, что свист был направлен именно на нас. Я очень доволен своими подопечными. США — действительно сильный соперник. Американцы невероятно здорово защищались. При этом мы хорошо контролировали игру», — приводит слова Sky Sport.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Англия с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы B. США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от матча с США.