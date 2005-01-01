Кейн: сборной Англии не хватало сыгранности в отличие от игры с Ираном

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой США.

«Нам не хватало сыгранности в отличие от игры с Ираном. У нас было две или три возможности, но мы не реализовали их. США хорошо прессинговали, создавали трудности», — цитирует Кейна BBC Sport.

Игра второго тура группы B на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0.

Сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с США на ЧМ-2022.