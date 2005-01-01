Футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с США на ЧМ-2022

Сборная Англии проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой США.

Перед началом встречи футболисты сборной Англии встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На данный момент счёт 0:0.

Главный судья встречи — Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Англия и США объявили составы на матч ЧМ-2022.