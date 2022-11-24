«Если пересекусь в городе, пожму ему руку»: Гайич — об эпизоде с Зобниным, споре Чалова с Геничем и строгости Федотова

Полузащитник ЦСКА Милан Гайич в интервью RT признался, что не собирался звонить Роману Зобнину после матча со «Спартаком»: такой звонок означал бы, что он сожалеет о своих действиях в дерби. По словам Милана, он не нарушал правил фейр-плей и не проявлял неуважения к сопернику, поэтому просто пожмёт Роману руку, когда они встретятся в следующий раз. Сербский хавбек также посмеялся над прогнозом комментатора Константина Генича, который заключил пари на результативность Фёдора Чалова, рассказал о любимой фразе наставника армейцев Владимира Федотова, объяснил, почему спокойно переносит крик Игоря Акинфеева, и сравнил «Зенит» с ПСЖ.

— В последних шести матчах перед зимним перерывом ЦСКА выиграл в РПЛ лишь однажды и откатился на пятое место, да и в кубке дела пошли не лучшим образом после трёх побед подряд. Что стало причиной неудач?

— Мы действительно здорово стартовали. Я думаю, что, когда в футболе всё складывается хорошо, ты должен этим пользоваться по максимуму. Осенью же мы начали терять очки, которые не должны были, просто дарили их соперникам. В течение длинного сезона подобное случается, однако ни в коем случае нельзя упускать своё.

Дело в концентрации. Иногда нам её не хватало. Такие ситуации повторялись несколько раз. Не думаю, что дело в отсутствии уверенности или недооценке соперника. Уверен во всех игроках и тренерах. Сейчас мы находимся не на том месте в таблице, которого заслуживаем.

— С 8 октября по 13 ноября команда провела пять столичных дерби. Насколько в эмоциональном плане тяжело каждую неделю играть в таких матчах?

— Для меня нет большой разницы, играем мы с командами из столицы или других городов. Конечно, понимаю, что такое дерби, но ко всем встречам подготовка одинаковая. Не сказал бы, что присутствовала нервозность. Считаю, в матчах с «Динамо» и «Спартаком» могли одержать хотя бы одну победу, поскольку в обоих мы выиграли первые таймы. Обязаны были воспользоваться своими шансами и увеличить разницу в счёте. В итоге обе игры завершились вничью и мы не смогли приблизиться к «Зениту».

— А какая игра стала для вас самой напряжённой не столько в эмоциональном, сколько в физическом плане?

— Выделю матч со «Спартаком». Он был в какой-то степени уникальным. Я хорошо знаю, как действовать в подобных противостояниях. Это приносит особенные, ни с чем не сравнимые эмоции. Но я бы также отметил игру с «Краснодаром», где всё вокруг кипело и плавилось, как при извержении вулкана, а главное — наша команда хорошо себя показала.

Что касается матча с «Зенитом», то мы сыграли с ним слишком рано. Не все футболисты, которые сейчас в команде, вышли на поле в Санкт-Петербурге. Тот же Виллиан Роша пополнил ЦСКА позже. Но то, как мы сыграли с чемпионом в гостях, стоило дорогого. Это позволило понять, насколько далеко может зайти команда в будущем, когда раскроет свой потенциал в полной мере.

— С кем из футболистов РПЛ пришлось особенно непросто?

— Во всех командах на том фланге, где играю я, действуют неплохие ребята. Даже не могу выделить кого-то конкретно, кто заставил меня потрудиться больше, чем другие. Но если кого-то отмечать, то футболистов «Зенита», «Динамо» и «Спартака». Было особенно интересно противостоять им.

— В матче с «Краснодаром» судья назначил три пенальти в ворота вашего соперника, а один из них пришлось перебивать. Когда-нибудь сталкивались с подобным?

— С ходу не вспомню, но все 11-метровые поставили по делу. Нужно понимать, что если ты играешь с акцентом на атаку и провоцируешь соперника на фолы, в хорошем смысле этого слова, то ничего удивительного в большом количестве пенальти нет.

Я не сильно расстроился, когда рефери отменил мой гол на добивании после сейва Матвея Сафонова. Что поделать, таков современный футбол. VAR часто помогает арбитрам принимать верные решения, но периодически сбивает с ритма. Тем не менее мы уже привыкли к этому.

— Дерби со «Спартаком» запомнилось многим по эпизоду с Романом Зобниным. Ваша позиция спустя месяц не претерпела изменений?

— Такое случается в футболе. Считаю, дело не в недостатке уважения. Перед этим мы дважды просили спартаковцев выбить мяч, но они отказывались это делать. Я увидел, что Роман подхватил мяч и начал движение вперёд, поэтому ринулся за ним и попытался совершить перехват. Он показал мне что-то рукой, но было уже слишком поздно. Мы продолжили наступление и забили гол. Мог ли судья остановить встречу? Если бы он хотел, то, вероятно, сделал бы это раньше.

— У вас не было желания созвониться с Зобниным и обсудить этот момент, чтобы закольцевать историю?

— Поймите, не вижу ничего странного или особенного в эпизоде с Романом. Если футболист оказывается на газоне, мяч выбивается, но это происходит сразу, а не спустя несколько передач. Если бы позвонил ему, это означало бы, что я поступил неправильно. А я полностью уверен: сделал всё верно. Но если пересекусь с Зобниным в городе, пожму ему руку. За пределами поля нужно оставаться людьми. Я неоднократно принимал участие в белградском дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», и мы всегда проявляли уважение друг к другу до и после матчей.

© Анна Аксёнова

— Можно ли сравнить московское дерби по эмоциям с белградским?

— Сложно сделать это, поскольку активные фанаты ЦСКА сейчас не ходят на стадион. Но с точки зрения эмоций на поле всё похоже. Для меня, конечно, чуть поважнее дерби «Црвена Звезда» — «Партизан», поскольку я серб. Правильнее сказать, что каждое дерби не похоже на предыдущее, каждая игра уникальна и приносит свои эмоции.

При этом важно настраиваться не только на них, но и на матчи с соперниками из нижней половины турнирной таблицы. Именно в этих встречах добывается чемпионство. Если хочешь быть высоко, обязан брать свои очки. И лёгких игр просто не бывает, мы на себе прочувствовали это. В РПЛ каждая команда способна наказать за недостаток мотивации.

Также по теме В умелых руках: как раскрывается Чалов после прихода Федотова в ЦСКА Выступление Фёдора Чалова можно назвать одним из самых приятных сюрпризов старта сезона-2022/23. В прошлом году нападающий выпал из...

— Бойкот со стороны активных болельщиков оказывает негативное влияние на результаты команды?

— В первую очередь хочу сказать, что даже в отсутствие фанатов чувствую поддержку болельщиков. Они гонят нас вперёд и стараются передать как можно больше энергии. Но актива очень не хватает, потому что они заряжают особенными эмоциями. Я видел, как они поддерживали нас на предсезонных турнирах, и считаю, что это сильно помогает.

— В продолжение темы противостояния со «Спартаком»: известный комментатор Константин Генич обещал прийти на «ВЭБ Арену» в игровой футболке красно-белых, если Фёдор Чалов наберёт 13 и более очков по системе «гол + пас» в текущем сезоне РПЛ. Слышали?

— Нет. Очень удивлён, что кто-то сомневается, что нападающий ЦСКА сможет просто забить столько мячей за сезон, не говоря уже о том, чтобы присовокупить к ним ещё и передачи. Буду рад посмотреть, как Генич выполнит своё обещание (Чалов уже набрал 11 очков. — RT).

— А вы, случаем, не заключали какого-нибудь пари?

— Не поверите, но успели поспорить с Бактиёром Зайнутдиновым, сколько мячей и с какой позиции мы забьём. Результативные передачи также считаем. Посмотрим, кто в итоге получит награду, но пока я лидирую.

— После появления в ЦСКА вы просили не сравнивать себя с Марио Фернандесом, но болельщики и эксперты продолжают это делать. Это сравнение служит хорошей мотивацией, чтобы стать столь же знаковой фигурой для клуба?

— Как я уже говорил, Фернандес — легенда ЦСКА и защищал цвета команды много лет. Но для того, чтобы сравнивать игроков, требуется время. Я бы хотел вписать своё имя в историю клуба, подарить болельщикам приятные эмоции и продемонстрировать им свои лучшие качества.

— Вы единственный полевой игрок (наряду с Фёдором Чаловым), появлявшийся на поле во всех матчах ЦСКА в РПЛ. Чувствуете доверие Владимира Федотова?

— Для каждого игрока необходимо ощущать доверие со стороны тренера. Это помогает обрести уверенность в себе. С Федотовым и его помощниками у меня полное взаимопонимание. Каждый раз, выходя на поле, ты должен доказывать, что этого достоин. И чем больше играешь, тем большую ответственность несёшь. И я её не боюсь.

— Насколько совпали первые впечатления о Федотове с тем, что увидели потом? Чем он вас подкупает и насколько часто вы общаетесь лично?

— Считаю, у тренера хорошая связь с игроками. Очень ценю в коуче прямоту и честность. Если он что-то говорит, сразу понятно, о чём речь. Владимир Валентинович всегда подскажет, как действовать в том или ином эпизоде. Его ассистенты также помогают нам и всё грамотно объясняют. Мне особенно нравится одна фраза, которую он постоянно повторяет: «Футбол — это радость и страсть. Надевая бутсы, мы должны именно с этими ощущениями выходить на поле». На протяжении полугода тренер на каждом занятии требует, чтобы мы совершенствовались и улучшали свою игру.

— Порой складывается впечатление, что Федотов достаточно строгий специалист. Так ли это?

— Когда ты тренер, тебе необходимо быть требовательным. Но Федотов строгий в хорошем смысле. Если видит, что ты что-то делаешь неправильно, обязательно обратит внимание. Поговорка «Делу — время, потехе — час» — про него. За пределами поля он всегда улыбается, но во время работы становится серьёзным. Поверьте, игроки сами любят, когда наставник общается с ними прямо и откровенно указывает на недочёты.

— С кем в ЦСКА за полгода у вас сложились наиболее близкие отношения, если не считать вашего соотечественника Сашу Зделара?

— Помимо соотечественника, отметил бы одну компанию игроков, которые постоянно шутят. И мы стараемся шутить со всеми как можно больше. Как я уже говорил, у меня очень хорошие отношения с Зайнутдиновым, мы часто проводим время вместе. Выделил бы также Ивана Облякова, Игоря Дивеева, Чалова. Регулярно встречаемся в тренажёрном зале, и там всегда появляется тема для общения.

© Анна Аксёнова

— Кто главный шутник в коллективе?

— Максим Мухин. У него очень хорошее чувство юмора.

— Зоран Тошич и Милош Красич водили партнёров в сербский ресторан, чтобы сплотить коллектив. А как вы проводите время с одноклубниками?

— Баха уже проспорил нам с Сашей один ужин в ресторане, поэтому жду приглашения от него. Мы часто гуляем с ребятами по Москве, ходим в различные кафе. В ЦСКА собрались молодые, амбициозные и голодные до побед футболисты, и нам просто необходимо узнавать друг друга лучше за пределами поля.

Также по теме Безальтернативный фаворит: как «Зенит» выдал лучший старт сезона в истории и остался гегемоном российского футбола «Зенит» триумфально провёл первый круг и укрепился в статусе главного фаворита чемпионата России по футболу. Подопечные Сергея Семака...

— Игорь Акинфеев не проявляет недовольства, когда в команде слишком много веселятся и шутят?

— Мы очень уважаем нашего вратаря и легенду клуба. Считаю, Игорь отлично чувствует момент, когда нужно прикрикнуть на игроков, а когда раскрепостить их. Я бы сравнил Акинфеева со стеной. Он не просто отлично справляется с прямыми обязанностями, но и прекрасно начинает атаки, а также здорово управляет командой. Что же касается споров на поле — мы часто обсуждаем игровые моменты, но делаем это не во время матчей. Игорь же никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам.

— Было время, когда Акинфеевым интересовались европейские топ-клубы. Сколько российских футболистов сейчас могли бы заиграть в Европе?

— Я считаю, что в каждой команде, особенно если брать первую пятёрку РПЛ, есть пять-шесть игроков, которые могли бы выступать в ведущих чемпионатах Европы. Просто в современном футболе очень важно, чтобы тебя заметили в нужный момент, чтобы ты вовремя подписал контракт. Но что касается мастерства, в России, безусловно, хватает талантливых ребят.

— Многие считают, что большинство команд в России нацелены на разрушение. Можете сравнить РПЛ с Лигой 1, где вы выступали?

— Полностью выкладываться на поле необходимо везде. Да, во Франции есть команды, которые превосходят российские коллективы, но глобально уровень чемпионатов примерно равен. В России тоже любят играть в атлетичный футбол, и здесь также приходится действовать на максимальных скоростях.

Что касается закрытости российского первенства, неслучайно существует присказка «Любая атака начинается с хорошей обороны». С этим и связываю то, что многие прежде всего стараются не пропустить. При этом в России каждую неделю вижу большое количество забитых мячей. И я бы не сказал, что аутсайдеры паркуют у своих ворот «автобусы».

— Почему тогда клубы из ведущих европейских лиг с большей охотой приобретают сербов, нежели россиян?

— Возможно, российским футболистам нравится играть в национальном чемпионате. По себе знаю: комфортнее всего выступать в своей стране. Но по ходу карьеры возникает сотня вариантов, когда ты можешь перейти в другой клуб. Для сербов зарекомендовать себя в Европе — своеобразный вызов.

— На ваш взгляд, «Зенит» похож на ПСЖ — гегемона, который может позволить себе купить кого угодно и диктовать условия всей лиге?

— И у ПСЖ, и у «Зенита» есть свой стиль. Они играют не так, как другие команды. Но если брать петербуржцев, я не считаю, что они настолько превосходят соперников по РПЛ. Преимущество парижан во Франции куда ощутимее. А чтобы сине-бело-голубым приблизиться к ним, придётся купить Неймара и Лионеля Месси. Но, конечно же, чем больше денег ты инвестируешь в приобретение звёзд, тем выше становится уровень команды.

— Отставание ЦСКА от «Зенита» составляет уже 13 очков. Мечты о чемпионстве стоит отложить до следующего сезона?

— Мы будем бороться до последней секунды последнего матча. Не знаю, насколько это реально, но мы никогда не опустим рук. Чтобы завоевать титулы, нужно построить команду. Не забывайте, что у нас достаточно молодой коллектив и новый тренерский штаб, поэтому потребуется время. Каждый футболист ставит перед собой задачу собрать как можно больше трофеев за карьеру, а в ЦСКА это делать вдвойне приятно.

— При этом набираться опыта на серьёзном уровне не получится, потому что в ближайшее время российские клубы не смогут принимать участие в еврокубках. Вас это не смущает?

— Нет, абсолютно. Когда переходил в ЦСКА, понимал, что мы какое-то время будем отрезаны от ведущих клубных турниров. Однако это никак не повлияло на мою мотивацию и желание выступать за команду.

© Анна Аксёнова

— Тем не менее отсутствие еврокубков могло стать причиной вашего непопадания в заявку сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре.

— Возможно. Но РПЛ — сильная лига, и игра здесь — более чем достаточное основание для вызова. Я не общался с Драганом Стойковичем, но каждый игрок ждёт вызова в национальную команду. Я был частью этой сборной и выходил на поле в матчах отборочного этапа. Желаю ребятам успеха. Надеюсь, что Сербия обыграет Бразилию и у меня появится повод для шуток над Бруно Фуксом.

— Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников называет Сербию одним из теневых фаворитов мундиаля. Согласны?

— В команде установилась особенная атмосфера, которой не было до того. После прихода Стойковича все поверили в себя и теперь могут свернуть горы. Считаю, парни способны сражаться с любой сборной мира на равных. На мой взгляд, большим успехом станет выход из группы. С той же Швейцарией мы уже встречались на ЧМ в России и упустили свой шанс на 90-й минуте. Теперь необходимо сыграть с ней похитрее и не позволить Шердану Шакири лишить нас путёвки в плей-офф. Если Сербия удачно выступит на чемпионате мира, в стране начнётся форменное сумасшествие.

— В России за Сербию будут переживать больше, чем за кого-либо на этом мундиале.

— Не сомневаюсь. У наших стран много общего. Очень приятно, что, несмотря на любые жизненные трудности, мы продолжаем поддерживать друг друга.