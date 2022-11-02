Звёзды дня: как Кучеров забросил победную шайбу, Капризов оформил дубль, а Шестёркин отстоял на ноль в НХЛ

Никита Кучеров отметился голом и двумя передачами в матче с «Оттавой» и был признан второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ, а Кирилл Капризов дважды поразил ворота «Монреаля» и расположился строчкой ниже. Евгений Малкин записал на свой счёт два очка во встрече с «Бостоном», а Александр Овечкин поучаствовал в результативной комбинации в игре с «Вегасом». В свою очередь, Игорь Шестёркин отразил 19 бросков и впервые в сезоне оставил ворота в неприкосновенности, а Александр Барабанов оформил ассистентский дубль в 100-м матче в лиге.

Бенефис Кучерова

На бумаге матч регулярного чемпионата с «Оттавой» должен был стать для «Тампа-Бэй» лёгкой прогулкой. Канадская команда занимала предпоследнее место в таблице Восточной конференции с пассивом из двух поражений подряд. Но на деле всё получилось иначе. «Сенаторз» трижды выходили вперёд и вели вплоть до середины третьего периода, пока своё веское слово не сказал Никита Кучеров. Хотя до этого он проводил явно не лучшую игру в сезоне.

По большому счёту, в этой встрече Кучеров был вынужден исправлять во многом свои ошибки, ведь оказался в той или иной мере причастен ко всем трём пропущенным шайбам «Лайтнинг». Во время его смен точные броски наносили Дилан Гэмбрелл и Клод Жиру, а в середине второго периода сам россиянин практически ассистировал бывшему партнёру Мэттью Жозефу. Небрежная передача позволила канадцу вырваться один на один с Андреем Василевским и реализовать импровизированный буллит. И это в тот момент, когда двое хоккеистов «Сенаторз» находились на скамейке штрафников.

К этому моменту Кучеров уже помог Сергачёву пополнить снайперский счёт, а в самой концовке вновь напомнил о себе. Сначала он филигранной передачей вывел на оперативный простор Брэйдена Пойнта, а за 150 секунд до финальной сирены принёс «Тампе» два очка. Никита остался неприкрытым неподалёку от штанги и в касание «прошил» Антона Форсберга. Причём должок в виде точного паса ему вернул и Михаил.

Таким образом, из антигероя Кучеров превратился в первую звезду встречи, и вторую — дня. Форвард не только забросил 250-ю шайбу в карьере, но вошёл в число лидеров бомбардирской гонки. С 15 (4 + 11) очками он взобрался на чистое шестое место. Выше него лишь Артемий Панарин (16), Давид Пастрняк (18), а также непревзойдённый дуэт из «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль (21) и Коннор Макдэвид (22). При этом Никита стал лишь третьим хоккеистом в истории, кому удавалось в двух играх подряд забивать победные голы в заключительные 150 секунд. Ранее таким достижением могли похвастаться лишь Стив Томас и Кларк Гиллис.

Феерия Капризова

Если Кучеров набрал очки в четвёртом матче кряду, то его соотечественник Кирилл Капризов пару суток назад прервал результативную серию. Но только для того, чтобы дважды огорчить «Монреаль» и помочь неудачно стартовавшей «Миннесоте» ворваться в лидирующую восьмёрку на Западе. Пусть канадцы активно сопротивлялись и даже превзошли соперников по числу бросков в створ, навязать серьёзную борьбу не смогли. Уже к середине второго периода они пропустили три безответных гола и впоследствии не сумели сократить отставание — 1:4.

Капризов же успел отличился как в большинстве, так и в равных составах, причём в первом случае сделал это в несвойственной для себя манере. Форвард расположился на пятаке, опередил защитников и подставил клюшку под прострел Мэтта Болди. Всё получилось настолько быстро, что поначалу противники даже не поняли, состоялось ли взятие ворот. А 11 минут спустя Кирилл в привычном стиле прорвался сквозь оборону и в ближнем бою разобрался с Джейком Алленом.

Таким образом, Капризов заслужил звание третьей звезды дня и чуть было не повторил клубный рекорд «Миннесоты» по числу голов в первых десяти матчах регулярки. С восемью точными бросками он остановился в шаге от результата Брайна Ролстона 16-летней давности. В нынешнем первенстве по этому показателю он уступает лишь двум коллегам — Эрику Карлссону (9) и всё тому же Макдэвиду (11).

Напрасные старания Овечкина и Малкина

Неоднозначным этот игровой день получился для Александра Овечкина и Евгения Малкина. Оба пополнили свои бомбардирские счета, но их команды не сумели добиться успеха. Правда, оппоненты были более чем серьёзные. «Вашингтону» противостоял лидирующий в Западной конференции «Вегас», «Питтсбургу» — занимающий первую строчку на Востоке «Бостон». Однако команды российских нападающих оказали достойное сопротивление и проиграли лишь в овертаймах.

На этот раз Овечкин не сумел поразить ворота соперника и приблизиться к достижению Горди Хоу, зато ассистировал партнёру. Александр по традиции вышел в бригаде большинства, но не занял привычную позицию в «офисе», а поучаствовал в комбинации, завершившейся точным попаданием Маркуса Юханссона. С 634 пасами россиянин вышел на 77-е место в истории лиги по данному показателю и сравнялся с Брэдом Ричардсом и Нилом Бротеном. Выше — легендарный Петер Форсберг (636).

Малкин же не только выступил в роли организатора, но и завершителя. В начале второго отрезка он отличился сам, а затем разогнал атаку, главным действующим лицом которой стал Рикард Раккель. «Пингвинз» в пятый раз огорчили Линуса Улльмарка и увеличили отрыв до трёх шайб, но затем посыпались. «Бостон» организовал феноменальный камбэк и справился с принципиальным оппонентом.

Правда, самому Малкину вряд ли стоит расстраиваться. По итогам матча он заслуженно получил звание третьей звезды, а на старте сезона демонстрирует завидную продуктивность и набирает в среднем по очку за игру. После десяти встреч в его активе уже 10 (5 + 5) баллов, а среди партнёров он уступает лишь Сидни Кросби (5 + 7).

Первый шатаут Шестёркина и две передачи Барабанова

Ярко очередной игровой день провели и другие российские хоккеисты. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 19 сейвов в противостоянии с «Филадельфией» и впервые в нынешнем турнире оставил свои ворота в неприкосновенности. И хотя этого оказалось недостаточно для победы в основное время, в дополнительной пятиминутке подопечные Жерара Галлана всё же дожали противника и выиграли третий раз подряд, а сам вратарь удостоился звания второй звезды матча.

Как и их соседи из «Айлендерс», на выезде взявшие верх над пребывающим в стадии перестройки «Чикаго». Пусть Илье Сорокину и не удалось повторить достижение соотечественника, зато и работы у него было несколько больше. Экс-вратарь ЦСКА отразил 21 бросок, а пробить его сумел лишь опытнейший Джонатан Тэйвз.

В свою очередь, Александр Барабанов сделал себе подарок к юбилею — в 100-м матче за океаном разразился ассистентским дублем. Совместно с Евгением Свечниковым они помогли Карлссону оформить хет-трик, а Тимо Майеру — дубль, но это всё равно не спасло «Сан-Хосе» от поражения. «Анахайм» был сильнее по буллитам.

«Сухую» серию наконец прервал Денис Гурьянов. Нападающий «Далласа» вывел на ударную позицию Тайлера Сегина и набрал первое очко в чемпионате. У Никиты Задорова дела получше. Защитник «Калгари» второй раз отличился сам, пусть этого оказалось и недостаточно для победы над «Сиэтлом».