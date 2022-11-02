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Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ, Капризов — третьей

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) назвали трёх звезд игрового дня.
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ, Капризов — третьей
  • Gettyimages.ru

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой дня. Он в матче с «Оттава Сенаторз» (4:3) отметился забитой шайбой и двумя результативными передачами.

Его соотечественник, нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1) он оформил дубль.

Первой звездой дня НХЛ стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Ранее Капризов показал второй результат в истории «Миннесоты» по голам в десяти матчах со старта сезона.

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