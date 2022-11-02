Капризов показал второй результат в истории «Миннесоты» по голам в десяти матчах со старта сезона

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своём льду одержала победу над «Монреаль Канадиенс».

Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов. В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист принял участие в десяти матчах НХЛ и забил восемь голов.

Таким образом, россиянин показал второй результат в истории «Миннесоты» по голам в десяти матчах со старта сезона. Лидирует по этому показателю Брайан Ролстон (девять).

Ранее Никита Кучеров был признан первой звездой матча «Тампа» — «Оттава».