«Мне ещё повезло»: что известно о ножевом ранении защитника «Арсенала» Мари

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, который проводит нынешний сезон в аренде в итальянской «Монце», стал жертвой нападения в торговом центре в пригороде Милана. Испанец получил удар ножом в спину. После госпитализации спортсмена прооперировали, его жизни ничего не угрожает, а восстановление займёт около двух месяцев. Футболист считает, что чудом остался жив, так как на его глазах получил смертельное ранение кассир супермаркета.

Футболист «Арсенала» Пабло Мари, находящийся в аренде у итальянской «Монцы», получил ножевое ранение в одном из торговых центров в предместье Милана. Инцидент произошёл в четверг вечером. 46-летний мужчина, который, по предварительным данным, страдает психическим расстройством, схватил нож с полки супермаркета и бросился на посетителей. Он успел ранить шестерых человек, прежде чем его нейтрализовали другие покупатели.

К слову, одним из тех, кто помогал обезоружить нападавшего, оказался партнёр Диего Марадоны по «Наполи» Массимо Тарантино. Вместе с ещё одним мужчиной они обездвижили злоумышленника и удерживали его до прибытия полиции. Своими самоотверженными действиями бывший футболист сумел предотвратить большее количество жертв, однако впоследствии он заявил, что не сделал ничего особенного и не считает себя героем.

Раненых посетителей торгового центра отправили в больницу на вертолёте, но в пути один из пострадавших — 30-летний кассир супермаркета — скончался. Ещё трое находятся в тяжёлом состоянии.

Мари получил не слишком серьёзное ранение спины, жизненно важные органы не были задеты. По мнению генерального директора «Монцы» Адриано Галлиани, футболиста спас его высокий рост (193 см), благодаря которому преступник не смог нанести удар в область шеи. Тем не менее в пятницу Пабло был прооперирован, ему сшили повреждённые мышцы.

Как сообщает официальный сайт «Монцы», он пробудет под наблюдением ещё два-три дня, а после выписки сможет приступить к процессу реабилитации. Полное восстановление физической активности возможно не ранее чем через два месяца.

После операции Мари опубликовал в Twitter пост, в котором поблагодарил болельщиков и друзей за слова поддержки. Он заверил, что и сам, и его семья в порядке, несмотря на все обстоятельства, а также выразил соболезнования близким погибшего кассира и пожелал скорейшего выздоровления другим пострадавшим. Ранее испанец, который был в злополучном супермаркете вместе с женой и маленьким сыном, рассказал, что не видел момент нападения.

«Мне ещё повезло, потому что на моих глазах человек умер. Я катил тележку с ребёнком и вдруг почувствовал сильнейшую боль в спине. Дальше я увидел, как он ранил человека в горло, прямо передо мной», — поделился Мари.

Родные и близкие футболиста пережили несколько очень тревожных часов, прежде чем получили положительные новости из больницы.

«Мне начали звонить в 20:00, и у меня сердце замерло. Вероника не сказала, как это произошло, но сказала, что у неё на глазах умер человек. Она успокоила нас и подтвердила, что они в порядке и очень перепугались», — рассказал отец 29-летнего спортсмена.

Мари в больнице уже навестили Галлиани и главный тренер команды Рафаэль Палладино. По их словам, спортсмен чувствует себя хорошо, но испытал сильный стресс из-за произошедшего.

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«Пабло — невероятный человек. У него хватило сил пошутить: он сказал, что в понедельник уже будет на тренировке. Я передал ему пожелания от (президента клуба Сильвио. — RT) Берлускони и остальных. Товарищи по команде хотели прийти, но это, разумеется, было невозможно», — рассказал Галлиани.

Также он отметил, что вся команда шокирована произошедшим. В связи с этим «Монца» даже обратилась с просьбой о переносе ближайшего матча в чемпионате. В понедельник, 31 октября, дебютант Серии А должен встретиться с «Болоньей».

Мари выступает в команде Берлускони на правах аренды, а принадлежит он «Арсеналу», с которым подписал контракт в 2020 году. За канониров испанец провёл 19 матчей, в зимнее трансферное окно нынешнего года он был отдан в аренду в «Удинезе», а в августе перебрался в Монцу.

В лондонском клубе также отреагировали на случившееся с футболистом.

«Мы все потрясены ужасной новостью о нападении с применением холодного оружия в Италии, в результате которого в больнице оказалось несколько человек, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде. Мы находимся на связи с агентом Пабло, который сообщил нам, что он в больнице и серьезно не пострадал. Наши мысли обращены к Пабло и другим жертвам этого ужасного инцидента», — говорится в официальном заявлении канониров.

Полиция проводит расследование.