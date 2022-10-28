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Мари — о нападении в торговом центре в Италии: я видел, как умирал человек

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Защитник «Монцы» Пабло Мари рассказал о ситуации с нападением мужчины с ножом в торговом центре.
Мари — о нападении в торговом центре в Италии: я видел, как умирал человек
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«Я был с тележкой с ребёнком внутри и почувствовал мучительную боль в спине. Мне повезло, но я видел, как человек умирал прямо передо мной», — сказал Мари.

Он добавил, что второму мужчине нападавший перерезал горло.

По словам президента «Монцы» у футболиста не задеты важные внутренние органы. Он добавил, что какое-то время игрок пробудет в больнице.

29-летний защитник выступает на правах аренды в «Монце», его права принадлежат «Арсеналу». Он провёл за итальянский клуб восемь матчей и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» Мари получил ножевое ранение в торговом центре в Италии.

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