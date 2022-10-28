Получивший ножевое ранение в Милане защитник «Монцы» Мари перенёс операцию
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Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, операция прошла в пятницу, 28 октября.
29-летний испанец пробудет в больнице два-три дня, после чего начнёт восстановление.
Отмечается, что при подобных повреждениях обычно требуется два месяца отдыха перед возобновлением физической активности.
В четверг, 27 октября, в результате нападения 46-летнего мужчины в Милане был убит один человек, пятеро получили ранения, включая Мари.
Ранее сообщалось, что бывший партнёр Диего Марадоны по неаполитанскому «Наполи» Массимо Тарантино обезоружил нападавшего с ножом на людей в Милане.