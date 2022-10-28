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Бывший одноклубник Марадоны обезоружил нападавшего с ножом на людей в Милане

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Бывший партнёр Диего Марадоны по неаполитанскому «Наполи» Массимо Тарантино обезоружил нападавшего с ножом на людей в Милане.
Бывший одноклубник Марадоны обезоружил нападавшего с ножом на людей в Милане
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Potts - EMPICS

«Не называйте меня героем, я не сделал ничего особенного», — приводит слова Тарантино La Repubblica.

В четверг, 27 октября, в результате нападения 46-летнего мужчины в торговом центре в Милане был убит один человек, пятеро получили ранения, включая защитника «Арсенала» Пабло Мари, выступающего на правах аренды в «Монце».

Ранее Мари рассказал о ситуации с нападением мужчины с ножом на людей в Милане.

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