Берлускони купил итальянский футбольный клуб «Монца»
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Холдинг Fininvest SpA, которой владеет Берлускони, выкупил 100% акций клуба «Монца», сообщает Football Italia.
Генеральным директором «Монцы» стал Адриано Галлиани, который был вице-президентом «Милана». В новый совет директоров клуба также вошёл младший брат Сильвио Берлускони Паоло.
Берлускони был главой «Милана» на протяжении 25 лет — с 1986-го по 2017 год.
Ранее американская инвестиционная корпорация Elliott Managemen официально получила контроль над итальянским футбольным клубом «Милан».