Берлускони купил итальянский футбольный клуб «Монца»

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного «Милана» Сильвио Берлускони приобрёл футбольный клуб «Монца», который выступает в Серии С.

Холдинг Fininvest SpA, которой владеет Берлускони, выкупил 100% акций клуба «Монца», сообщает Football Italia.

Генеральным директором «Монцы» стал Адриано Галлиани, который был вице-президентом «Милана». В новый совет директоров клуба также вошёл младший брат Сильвио Берлускони Паоло.

Берлускони был главой «Милана» на протяжении 25 лет — с 1986-го по 2017 год.

Ранее американская инвестиционная корпорация Elliott Managemen официально получила контроль над итальянским футбольным клубом «Милан».