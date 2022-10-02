С переменным успехом: как Мамедов и Муртазалиев одержали победы в Bellator, а Олейник и Борщёв уступили в UFC

В ночь на 2 октября в США прошли турниры двух крупнейших MMA-промоушенов планеты. Алексей Олейник не смог ничего противопоставить Илиру Латифи и потерпел 17-е поражение в карьере, а Вячеслав Борщёв уступил Майку Дэвису на UFC Fight Night 211. В свою очередь, на Bellator 286 Ислам Мамедов одержал уверенную победу над Ником Брауном и сделал заявку на попадание в топ-5 лёгкого дивизиона, а Халид Муртазалиев нокаутировал соотечественника Хаджимурата Бестаева. Порадовать своих болельщиков не сумел Владимир Токов, уступивший Джей Джей Уилсону.

Поражения Олейника и Борщёва

Изначально турнир UFC Fight Night 211 обещал запомниться выступлением сразу троих российских бойцов, однако из-за непредвиденных обстоятельств их число сократилось до двух. Не повезло Максиму Гришину, который надеялся одержать вторую победу подряд и окончательно закрепиться в крупнейшем MMA-промоушене. Экс-чемпион WFCA виделся фаворитом дуэли, предпочтение ему отдавали и букмекеры, но возможности подтвердить это на деле не позволил соперник.

В последние годы Филипе Линс укрепился в статусе одного из самых невезучих и одновременно ненадёжных представителей лиги. С ноября 2020-го сразу шесть схваток с его участием отменялись, причём в большинстве случаев виновником был именно бразилец. Среди несостоявшихся оппонентов значился и Азамат Мурзаканов, а больше всех пострадал ветеран Бен Ротвелл, чья встреча с бразильцем отменялась три раза подряд. И на этот раз триумфатор Гран-при PFL также стал причиной срыва боя. Матчмейкеры до последнего надеялись, что он сможет зайти в октагон, и ради этого даже перенесли дуэль в основной кард, но это не помогло.

В результате, первым среди россиян в клетку зашёл Алексей Олейник, для которого битва с Илиром Латифи стала 67-й в карьере. И сложилась она крайне неудачно. В первом же раунде россиянин пропустил тейкдаун и не смог ни вернуться в вертикальное положение, ни создать тому серьёзных проблем в партере. Зато сам получил серьёзный ущерб в виде рассечения на правой брови. Правда, открылось оно не в результате попадания кулаком или локтем, а запрещённого удара головой. А рефери Джейкоб Монтальво этот момент упустил.

Два оставшихся раунда не сильно изменили ситуацию. В каждом из них Олейник позволил противнику исполнить по одному проходу в ноги, и хотя пробыл на земле гораздо меньше времени, в стойке также не смог ничего противопоставить Латифи. По действиям Алексея было абсолютно не понятно, с каким планом на бой он вышел и за счёт чего собирался брать верх. В ударной технике он точно не превосходил Илира, а сам провоцировать переход на «нулевой этаж» отказывался.

Олейник провёл один из самых неярких поединков во времена его пребывания в UFC и потерпел заслуженное поражение. Все трое судей встали на сторону Латифи и не отдали россиянину ни одного раунда — 30:27.

Ещё менее впечатляюще себя проявил Вячеслав Борщёв. О его проблемах в партере было известно давно. Но одно дело, когда их демонстрирует сильный грэпплер и обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Марк Диакеси, другое — бывший боксёр Майк Дэвис. Да, в школе американец также уделял внимание борьбе, но явно не такое серьёзное. Подтверждением тому является отсутствие выступлений на национальных чемпионатах NCAA.

Однако на фоне визави Дэвис смотрелся матёрым борцом и раз за разом переводил его на землю. В общей сложности Борщёв семь раз оказывался на настиле и провёл снизу более половины схватки суммарно (8 минут 2 секунды). Причём Майк не просто контролировал Вячеслава, а угрожал нокаутом. Уже в первом раунде россиянин оказался под шквалом ударов и чуть было не вынудил рефери вмешаться.

Глядя на статистику, может сложиться впечатление, что Борщёв выглядел сильнее Дэвиса в двух оставшихся раундах, но иногда цифры бывают обманчивы. Пусть в его активе оказалось и значительно больше попаданий (42:28), но ближе к досрочной победе был именно американец. Во втором отрезке он чуть было не поймал россиянина на ручной треугольник, а в третьем почти зафиксировал удушающий сзади. В связи с этим, решение одного из судей отдать Майку победу с минимальным преимуществом (29:28) вызывает серьёзные вопросы. Оценки двух других членов жюри (30:26) гораздо больше соответствуют происходившему в клетке.

Нокаут от Муртазалиева и доминирование Мамедова

Серия неудач россиян в американских топ-промоушенах прервалась лишь на турнире Bellator 286, который в этот раз транслировался в более позднее время, чем шоу UFC. Хотя не произойти это могло лишь в случае возникновения неординарной ситуации. Ведь в рамках предварительного карда между собой встречались двое отечественных спортсменов. Более титулованный Халид Муртазалиев продемонстрировал своё превосходство в классе и без особых проблем разобрался с Хаджимуратом Бестаевым, попутно закрыв обидное поражение от Энтони Адамса.

В первом раунде бойцы решили посоревноваться в кикбоксинге и уже по ходу этого отрезка стала отчётливо заметна разница в мастерстве. За минуту до конца Муртазалиев имел в активе не только на десять попаданий больше (19:9), но и мог похвастаться невероятным процентом точности (95%). Лишь один из его ударов не дошёл до цели, в то время как Бестаев хоть и атаковал чаще, но в основном бил по воздуху.

Как оказалось, если в стойке долговязый Хаджимурат хотя бы удерживал Халида на относительно удобной для себя дистанции, то в партере ничего не смог противопоставить соотечественнику. Всё началось с заставившего Бестаева присесть на пол мощного хай-кика, продолжилось проходом в две ноги, а завершилось в фулл-маунте. Около двух минут потребовалось Муртазалиеву, чтобы пробраться в доминирующую позицию и с помощью града ударов спровоцировать остановку схватки.

Куда более конкурентным получилось противостояние Владимира Токова и Джей Джей Уилсона. Чередующий победы с поражениями представитель Fedor Team наотрез отказался рубиться в стойке и сделал ставку на борьбу. И не сказать, что план полностью сработал. Пусть ему и удалось уложить визави на канвас, но даже на спине изворотливый новозеландец смотрелся более чем впечатляюще. За раунд он дважды ловил россиянина на треугольник, пытался набросить омоплату и в целом предпринимал больше попыток завершить битву досрочно.

Казалось бы, это должно было заставить Токова немного сместить вектор и хотя бы попробовать посоревноваться с Уилсоном в ударной технике. Но в оставшиеся десять минут ничего не изменилось. Почти весь поединок прошёл на настиле, где каждый пытался использовать свои сильные стороны. Владимир контролировал противника сверху и демонстрировал навыки ground and pound, а Джей Джей искал счастья в болевых. Правда, во втором раунде это удавалось ему не так хорошо.

В итоге, решающим стал последний отрезок, по ходу которого Уилсон вновь исполнил молниеносный переход и пробрался за спину Токову, но удушающий сзади не прошёл. Россиянин восстановил контроль и не упускал его вплоть до гонга, но впечатлить большинство судей не сумел. Лишь один встал на его сторону, в то время как двое других отдали предпочтение новозеландцу.

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В теории в таком же ключе могло пройти и сражение с участием другого отечественного бойца. Славящийся своим умением удерживать соперников на земле Ислам Мамедов встречался с обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Ником Брауном. Однако большую часть поединка противники неожиданно провели на ногах, а россиянин владел не менее подавляющим преимуществом, чем на канвасе.

Уже после первого раунда на лице Брауна появились два неприятных рассечения, а к концу третьего его лицо было залито кровью. Мамедов был лучше во всех аспектах и позволял оппоненту немного отдышаться лишь в клинче у сетки. В ударной технике он был сильнее, да и в борьбе не оставлял никаких шансов. В каждом из отрезков он по разу переводил американца на настил и лишь однажды позволил тому блеснуть навыками в БЖЖ, но попытка болевого оказалась неудачной. Сам Ислам успел поработать как в полугарде, так и в позиции бокового контроля и везде смотрелся здорово.

После такого выступления у судей не могло возникнуть сомнений относительно победителя. Мамедов взял верх единогласным решением и сделал заявку на попадание в топ-5 лёгкого дивизиона. Перед началом турнира он располагался на седьмой строчке и при удачном раскладе вполне может обойти как Александра Шаблия, так и Брента Примуса.