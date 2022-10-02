Борщёв проиграл Дэвису на UFC Fight Night 211

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв потерпел поражение от Майка Дэвиса на турнире UFC Fight Night 211, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок между Борщёвым и Дэвисом продлился все три запланированных раунда, по итогам которых все трое судей отдали предпочтение американскому спортсмену. По версии двоих он взял все три раунда, причём один — с большим преимуществом (30:26), третий увидел превосходство россиянина в одной из пятиминуток (29:28).

Борщёв потерпел третье поражение в девяти профессиональных боях (6-3) и второе — за семь месяцев. В марте он уступил единогласным решением судей Марку Диакиси.

Дэвис выиграл десятый бой в карьере. Также на его счету два поражения.

Ранее сообщалось, что бой между Максимом Гришиным и Филипе Линсом был отменён по медицинским причинам.