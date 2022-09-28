Выход Испании в Финал четырёх, вылет Чехии и два гола Армении за 87 секунд: чем завершился 6-й тур Лиги наций

Сборная Испании в гостях взяла верх над командой Португалии благодаря голу Альваро Мораты на 88-й минуте и второй раз подряд пробилась в Финал четырёх Лиги наций, а Чехия уступила Швейцарии и покинула высший дивизион турнира. Украина не смогла победить Шотландию и упустила шанс на повышение в классе, а Эрлинг Холанд не помог Норвегии отстоять первое место в группе в противостоянии с Сербией. В свою очередь, Швеция сыграла вничью со Словенией и впервые опустилась в лигу C, а Армения забила два гола за 87 секунд, но всё равно проиграла Ирландии.

Характер Испании

В центральном матче дня за последнюю путёвку в Финал четырёх Лиги наций сражались Португалия и Испания. Перед заключительным туром подопечные Фернанду Сантуша опережали конкурентов на два очка, а для выхода в решающий раунд им было достаточно сыграть вничью. И до определённого момента казалось, что именно так всё и завершится. К концу второго тайма гости не создали ни одного опасного эпизода у ворот Диогу Кошты, зато сами могли пропустить дважды. С дистанции неприятно «выстрелил» Рубен Невеш, под перекладину пробил Диогу Жота, а затем из убойной позиции удар нанёс Криштиану Роналду. Но во всех трёх случаях выше всяких похвал себя проявил Унай Симон.

Луис Энрике постарался изменить ход противостояния с помощью замен. После перерыва в бой было брошено барселонское трио — Серхио Бускетс, Гави и Педри, а также талантливый Йереми Пино, но ключевой стала последняя, пятая перестановка. На 73-й минуте на поле появился 20-летний Нико Уильямс, который ранее провёл лишь 27 минут в футболке национальной команды. Но именно вингер «Атлетика» стал одним из главных героев встречи.

За две минуты до окончания основного времени нападающий откликнулся на изумительный диагональный заброс Дани Карвахаля и исполнил скидку в центр вратарской. К мячу подоспел Альваро Мората и добил его в пустой створ. Спасти Португалию от поражения мог всё тот же Роналду, но попал прямо в Симона. Разочарованный Криштиану чуть было не заплакал после этой осечки, а триумфатор первого розыгрыша Лиги наций вновь не сумел выйти из группы. В отличие от Испании, которая второй раз подряд квалифицировалась в плей-офф и повторила рекорд Италии.

Вылет Чехии

Второй матч в рамках группы A2 также не был лишён интриги. Ведь в случае поражения Швейцария рисковала впервые в своей истории вылететь из лиги A. И такой расклад нельзя было исключать хотя бы по той причине, что в июне Чехия уже брала верх над командой Мурата Якина. Встреча на «Фортуна Арене» в Праге завершилась со счётом 2:1, а решающим стал автогол Джибриля Соу.

На этот раз всё сложилось для них не лучшим образом. С разницей в 73 секунды чехи позволили отличиться сначала Ремо Фройлеру, а затем Брилу Эмболо и оказались в сложнейшей ситуации. Ведь по ходу нынешнего турнира они ни разу не только не одерживали волевой победы, но даже не вырывали ничью, уступая в счёте.

Подопечным Ярослава Шильгавы не удалось добиться успеха и в этот раз, хотя они были достаточно близки к цели. Ещё до перерыва Патрик Шик откликнулся на прострел Давида Зимы и отквитал один гол, а на 59-й минуте ещё и заработал пенальти. К точке отправился капитан Томаш Соучек, но не смог перехитрить Яна Зоммера. А уже в концовке не повезло легионеру «Локомотива» Яну Кухте. Выступающий на правах аренды за «Спарту» форвард пробил головой, но угодил в штангу.

Осечка Украины

Занять место Чехии в высшем дивизионе Лиги наций вполне могла Украина, но провалила заключительный этап групповой стадии. В последних четырёх матчах коллектив Александра Петракова одержал всего одну победу и пропустил вперёд Шотландию, с которой и бился в заключительном туре. Хозяева заметно превзошли оппонентов как по числу ударов (12:8), так и по ожидаемым голам (1,78 — 0,54), но застать врасплох Крэйга Гордона так и не сумели.

Невероятным образом по пустым воротам промахнулся Андрей Ярмоленко, великолепный момент не использовал Артём Довбик, а эффектный удар Михаила Мудрика из-за пределов штрафной парировал сам голкипер. В концовке принести Украине заветные три очка мог Тарас Степаненко, но и его попытка не увенчалась успехом. Шотландцы отстояли ничью и заняли первое место в квартете A. Следующий розыгрыш турнира они проведут в соперничестве с сильнейшими сборными континента.

Дуэль Холанда и Митровича

Во встрече Норвегии и Сербии на кону также стояла путёвка в высший дивизион, однако на этом интриги не завершались. Ведь ожидалось противостояние двух лучших бомбардиров группового этапа. Норвежец Эрлинг Холанд лидировал в гонке с шестью забитыми мячами, но в спину ему дышал Александар Митрович, имевший в активе на один. Столько же было и у Хвичи Кварацхелии, но грузин пополнить свой послужной список уже не мог.

Холанд мог укрепиться на первом месте уже на 20-й секунде, но его «выстрел» с ходу чудесным образом парировал Ваня Милинкович-Савич. И больше таких шансов у него не было. Да, в одном из эпизодов форвард «Манчестер Сити» изловчился пробить головой после подачи с фланга, но мяч пошёл прямо по центру. Оставалось рассчитывать на поддержку партнёров, но все они в сумме нанесли всего на один удар больше Эрлинга (пять), причём назвать их опасными было нельзя.

Сербы же были гораздо менее расточительны. В концовке первого тайма сработала связка партнёров по «Ювентусу» — Филип Костич исполнил прострел в штрафную, а Душан Влахович подставил ногу. А в начале второго своё имя на табло зажёг всё тот же Митрович. Нападающий «Фулхэма» покатил в ближний угол и догнал Холанда.

Два гола Армении за 87 секунд, шедевры Шешко и Форсберга

В рамках этой же группы прошёл ещё один матч, по итогам которого Швеция впервые в своей истории вылетела в лигу C. Чтобы избежать фиаско, скандинавам было необходимо на своём поле взять верх над словенцами, но выполнить задачу не удалось. Встреча закончилась с довольно скучным счётом 1:1, зато голы получились на загляденье. Сначала Беньямин Шешко великолепным ударом с лёта вонзил мяч в сетку, а затем Эмиль Форсберг неотразимо пробил после сольного прохода. На хавбеке «Лейпцига» буквально висели двое защитников, а потом подоспел и третий, но это его не остановило. Склонить чашу весов в пользу «тре крунур» мог экс-хавбек «Краснодара» Виктор Классон, но проиграл Яну Облаку в очной дуэли.

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Неудачно всё сложилось и для сборной Армении, не сумевшей надолго задержаться во втором по силе дивизионе. К 70-й минуте выездного матча с Ирландией они уступали с разницей в два гола и ни разу не ударили по воротам. Зато за следующие 87 секунд забили дважды. Отличились Артак Дашян и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, эффектно закрутивший мяч в дальний угол.

Тем обиднее, что удержать ничью гостям было не суждено. Причём антигероем стал всё тот же Дашян. В ходе розыгрыша углового мяч попал ему в руку, что спровоцировало не только просмотр VAR, но и сразу два удаления. Виновник эпизода получил вторую жёлтую карточку, а выражавший несогласие с решением арбитра Оганес Амбарцумян — прямую красную. Роберт Брэйди был безжалостен и принёс победу Ирландии.