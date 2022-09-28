Невеш: у Португалии нет времени, чтобы дальше думать о Лиге наций

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал поражение от Испании в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«У нас был фантастический настрой, мы боролись до конца, и теперь мы должны реагировать. Сейчас нет времени, чтобы дальше думать об этом турнире. Теперь мы сосредоточимся на чемпионате мира», — цитирует Невеша официальный сайт УЕФА.

По его словам, португальцы знали, что Испания будет хорошо владеть мячом, поэтому пытались втянуться в матч и контролировать игру, но на последних минутах были слишком пассивны и позволили забить мяч.

Встреча на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Альваро Мората на 88-й минуте.

Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.