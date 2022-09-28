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Главный тренер сборной Испании Энрике назвал победу «лучшим лекарством от грусти»

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о победе над Португалией в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Это прекрасный вид спорта, в котором победа — лучшее лекарство от любой грусти. Португалия — топ-команда. В первом тайме я настаивал, даже, возможно, слишком сильно, чтобы мяч был у нас. И мы сделали это. Мы вернулись в «Финал четырёх», и это большая радость», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Встреча на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Альваро Мората на 88-й минуте.

Таким образом, участниками финальной стадии стали Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания.

Ранее полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал поражение от Испании.

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