Главный тренер сборной Испании Энрике назвал победу «лучшим лекарством от грусти»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о победе над Португалией в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Это прекрасный вид спорта, в котором победа — лучшее лекарство от любой грусти. Португалия — топ-команда. В первом тайме я настаивал, даже, возможно, слишком сильно, чтобы мяч был у нас. И мы сделали это. Мы вернулись в «Финал четырёх», и это большая радость», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Встреча на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Альваро Мората на 88-й минуте.

Таким образом, участниками финальной стадии стали Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания.

Ранее полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал поражение от Испании.